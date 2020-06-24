وكيل «دفاع النواب» يشكر الحكومة على الاستجابة لمطلب غلق المحلات بعد الحظر

تقدم اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، للاستجابه إلى طلبه بتثبيت مواعيد إغلاق المحلات التجاريه عند التاسعة مساء بعد إنهاء قرار الحظر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا بأن القرار سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.وأضاف جمال في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الحكومه ترسخ لديها المكاسب والمنافع التي ستعود على الاقتصاد من تحديد ساعات غلق المحلات التجارية والسير على نهج الدول المتقدمة للحصول على أكبر قدر من التركيز من العمال والموظفين أثناء آداء أعمالهم بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا.ولفت جمال بأن القرار مكسب كبير وستكون له عوائد وحوافز كبيرة خاصة خاصة بعد تخفيف الزحام وتقليل فاقد الكهرباء والمساهمة في تخفيف الزحام المروري والحفاظ على الشكل الحضاري للدولة المصرية.وكان اللواء أشرف جمال، عضو مجلس النواب، قد أطلق مبادرة بضروة غلق المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء فترة الحظر وتعميمها مثلما يعمل به في الدول المتقدمة التي تسعى للتنمية الاقتصادية.