‎رئيس «جودة التعليم»: اعتمدنا 10% من المدارس مقابل 30% للجامعات

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن معدلات التقدم للاعتماد تحسنت بشكل ملحوظ، ولكن ما زالت هناك بعض المشاكل التى تعوق المؤسسات التعليمية مثل الكثافة، أو البنية الأساسية، وكفاءة المعلم.وأضافت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤشرات التعليم قبل الجامعة تحسنت من 5 أو 6% إلى 10%، منوهة إلى أن العدد الأكبر هو المؤسسات التعليمية العامة، وأن 10% على مستوى التعليم العام أو الخاص حصلت على اعتماد الجودة، والجامعات حصلت 30٪؜.وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد أننا لا نفرق بين التعليم الأزهرى أو العادى، قائلة: "فى النهاية كله تعليم وكلهم ولادنا".