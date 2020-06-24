رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية العراقية ترفض التدخل التركى فى سيادة البلاد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:28 ص
التدخل التركي
التدخل التركي
منار أحمد
طباعة
كشف موقع وزارة الخاريجة العراقية، اليوم الأربعاء، عن محادثات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيسة بعثة الأمم المتسحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارات في بغداد، أمس الثلاثاء.

وحسب تقرير قناة العربية الأخبارية عبر موقعها الإلكتروني، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفض بلاده واستنكارها لأي خرق أو هجوم من قبل تركيا على الأراضي العراقية.

وطالب حسيب بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب التركي، مؤكدًا أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية.

في سياق آخر، قال حسين إن أولى زياراته الخارجية ستكون للرياض وطهران في إطار حرص الحكومة (العراقية) على انتهاج سياسة متوازنة في إقامة العلاقات مع الجميع.

كما أكد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وشنت تركيا هجومًا جويًا وبريًا على المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي في حملة لاستئصال "حزب العمال الكردستاني" الذي تصر أنقرة على وجود قواعد له في شمال العراق.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي مرتين الأسبوع الماضي لتسليمه ما قالت إنه "احتجاج شديد اللهجة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

الصحة: 87 وفاة و1332 إصابة جديدة بكورونا

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصينيون يحتفلون بعيد «قوارب التنين» وسط تدابير استثنائية

كورونا يمنح الطائرات الورقية «قُبلة الحياة»

استطلاع يابانى: 52% من العاملين «أون لاين» يعملون لساعات أطول

تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«العتة» تهاجم معطف نجيب محفوظ.. وخطة لإنقاذه من التلف

«هيئة الكتاب» تُهنئ رضا عطية لفوزه بجائزة الدولة في النقد الأدبي

«الفكر العربى» تنشر كتابًا لفيلسوف صينى من القرن الـ19

سلطان القاسمى: انطلاق مهرجان الشارقة للتصوير فى فبراير 2021