الخارجية العراقية ترفض التدخل التركى فى سيادة البلاد

كشف موقع وزارة الخاريجة العراقية، اليوم الأربعاء، عن محادثات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيسة بعثة الأمم المتسحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارات في بغداد، أمس الثلاثاء.وحسب تقرير قناة العربية الأخبارية عبر موقعها الإلكتروني، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفض بلاده واستنكارها لأي خرق أو هجوم من قبل تركيا على الأراضي العراقية.وطالب حسيب بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب التركي، مؤكدًا أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية.في سياق آخر، قال حسين إن أولى زياراته الخارجية ستكون للرياض وطهران في إطار حرص الحكومة (العراقية) على انتهاج سياسة متوازنة في إقامة العلاقات مع الجميع.كما أكد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين.وشنت تركيا هجومًا جويًا وبريًا على المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي في حملة لاستئصال "حزب العمال الكردستاني" الذي تصر أنقرة على وجود قواعد له في شمال العراق.من جهتها، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي مرتين الأسبوع الماضي لتسليمه ما قالت إنه "احتجاج شديد اللهجة".