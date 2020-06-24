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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:52 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" تقريرًا عن سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-6-2020، في عدد من البنوك العاملة المصرية، حيث يستمر الريال في الحفاظ على استقراره أمام الجنيه المصري وذلك بعد أن سجل متوسط سعر الصرف 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري بسعر 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-6-2020


ويأتي الريال السعودي في البنك المركزي المصري بسعر 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء البنك الأهلي المصري بـ 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بسعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل الريال جاء في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما حقق فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل سعر الصرف 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بينما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال يتم تداوله في المملكة العربية السعودية من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويأتي تحديد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية العاملة وفقًا لآلية العرض والطلب في أسواق المال، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضى 2018- 2019.

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