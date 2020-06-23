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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة العامة: نحقق في واقعة ادعاء خطف سناء سيف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:24 م
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
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أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف سناء سيف، والاعتداء عليها وشقيقتها ووالدتها، صباح أمس الإثنين.

وقالت النيابة، إن كلا من ليلى سويف ومنى سيف ومعهما عدد من المحامين، تقدموا اليوم الثلاثاء، بطلب إلى مكتب النائب العام؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم أمس الإثنين، أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات.

وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة سناء سيف، لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى مكتب النائب العام، اليوم، فأحال المكتب الفني للنائب العام الشكوى إلى نيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتي أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.

وكانت نيابة أمن الدولة العُليا بمكتب النائب العام، قد أذنت في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري بضبط المتهمة سناء سيف، لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين.

يأتي ذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف «ضابط شرطة» عبر صفحتها المشار إليها، وقد أُرفقت بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.

ونفاذًا لإذن النيابة العامة، ولورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بتواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها بها، وباستجواب النيابة العامة المتهمة- في حضور دفاعها- فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة، أنكرت ما نُسب إليها.

وقررت بشأن واقعة الاعتداء عليها ووالدتها وشقيقتها صباح أمس الإثنين؛ باعتداء أربع سيدات يجهلوهن عليهن بالضرب بالأيدي وعصى خشبية وحجارة وإحداثهن إصابات بها- ناظرتها النيابة العامة- وإصابات بوالدتها وشقيقتها، مما دعاهن إلى التوجه صباح اليوم، إلى مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة للإبلاغ عن الواقعة، فأُلقي القبض عليها في غضون الواحدة والنصف مساءً.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة سناء سيف، خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها.

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