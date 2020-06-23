ضبط 1.8 طن كبدة فاسدة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، والتي أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،802 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها) طبقًا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.