سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2020 بالبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2020 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي، انخفاضًا حادًا ليسجل للشراء 18.11 جنيه وللبيع 18.39 جنيه، وفي بنك بلوم سجل 18.10 جنيه للشراء وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.10 للشراء وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 18.10 جنيه للشراء وللبيع 18.22، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل 18.10 جنيه للشراء وللبيع 18.38 جنيه.



كما انخفض سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي وسجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في المصرف المتحد 18.10 جنيه للشراء وللبيع 18.33 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، كما انخفض أيضًا سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.26 جنيه.



وفي المقابل ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وأيضًا ارتفع سعر اليورو في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37 جنيه، أما في بنك مصر إيران للتنمية فبلغ سعر اليورو 18.55 جنيه وللبيع 18.43 جنيه.