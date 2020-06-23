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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تؤكد زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:48 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا بديوان عام محافظة الفيوم، لمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعددٍ من قيادات المحافظة ووزارة الصحة ومسئولي مديرية الصحة بالفيوم.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الراهن بشأن مصابي فيروس كورونا بالمحافظة ونسب الإصابة ومستشفيات الفحص ومواقع العزل وآليات تلقى العلاج للمصابين، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس، فضلًا عن أساليب الحماية الشخصية للأطقم الطبية ومدى توافر المستلزمات العلاجية للمرضى.

كما تناول اللقاء عرض أهم الأعمال الجارية بالقطاع الصحي بالمحافظة والإمكانات المتاحة وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل، واستعراض الاحتياجات والعمل على توفير المستلزمات الأساسية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى الجهد المبذول من قبل محافظ الفيوم لاتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وكافة الأجهزة المعنية للتصدي لفيروس كورونا بشتى أنحاء المحافظة، لافتة إلى أن الوضع الوبائي بالمحافظة مطمئن، واستطاعت المحافظة من خلال الجهود المشتركة أن تستوعب الزيادة في الحالات المصابة واستخدمت أسلوبًا إداريًا مناسبًا أدى إلى انخفاض المعدلات وبدأ المؤشر الوبائي في الانخفاض.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أهمية تكثيف توعية المواطنين صحيًا، في ظل توجه الدولة لعودة الحياة لطبيعتها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحمايتهم من العدوى بمختلف الأمراض، مؤكدة ضرورة إقبال المواطنين على مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم.

وأشارت إلى دعم محافظة الفيوم بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهد للمرور من تلك المرحلة الحرجة، مؤكدةً زيادة عدد الأسرّة بمستشفيات العزل.

من جهته، أكد محافظ الفيوم أن الدولة تتحرك بآلية ممنهجة في العديد من الملفات، منها ملف الصحة كأحد الملفات المهمة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 250 سريرًا لمصابي كورونا من الحالات البسيطة بـ3 مواقع، وأن معدلات الإصابة بدأت في الانخفاض، وجميع الحالات يتم علاجها بمستشفيات المحافظة من أول يونيو الجاري ولم تنقل أية حالة مصابة بفيروس كورونا خارج المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مستشفى التأمين الصحي ليكون أول مستشفى لعزل مصابي كورونا بالفيوم، فضلًا عن التنسيق مع الوزارة لرفع كفاءة مستشفى الفيوم العام.

وعرض محافظ الفيوم تشغيل مركز القلب بمستشفى طامية لإجراء عمليات القلب المفتوح، واستجابت وزير ة الصحة، ووجهت باستكمال العمليات بالمركز ضمن منظومة قوائم الانتظار، لافتةً إلى أن التنسيق مستمر بين وزارة الصحة ومحافظة الفيوم لتقديم الخدمة بالمستشفيات بشكل كامل للمواطنين.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير أماكن لمبادرة ١٠٠ مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية للمصابين بالأمراض المزمنة، داخل مقرات الوحدات المحلية أو داخل المقرات الحكومية بالمحافظة، ووجهت وزيرة الصحة للتنسيق مع المحافظة لتنفيذ هذا الإجراء لزيادة عدد الأماكن ومنع تكدس المرضى.

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