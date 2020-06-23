غرفة الملابس الجاهزة: حجم المبيعات لم يتجاوز 25% الفترة الماضية

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن القطاعات الصناعية والتجارية عانت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حجم المبيعات لم يتعد 25% بالمقارنة بحجم المبيعات في الأعوام الماضية.وأوضح رئيس غرفة الملابس الجاهزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صناعة الملابس والجلود ترتبط بمواسم شم النسيم وعيد الأم وعيد الفطر المبارك، يتم خلالها بيع كل المنتجات الصيفية.وأضاف أن حجم المبيعات لم يتعد 25%، وربما لهذا بدأت المحلات بعمل تخفيضات، مشيرا إلى أن عدم الإقبال على الشراء تسبب في جعل مخزون المحلات عاليا، وبالتالي لا تأخذ بضائع جديدة من المصانع، ما أدى لتوقف الإنتاج، وتسريح العمالة.وأردف: "لو منحنى الإصابات بفيروس كورونا انخفض ممكن يشجع الأسرة المصرية على الشراء".