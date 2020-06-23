الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي «أونلاين» (فيديو)
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:40 م
تريزة شنودةطباعة
ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية البث المباشر.
ويحرص نيافته على إلقاء عظة روحية أسبوعية في إطار دعمه الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات بالكنائس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويحرص نيافته على إلقاء عظة روحية أسبوعية في إطار دعمه الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات بالكنائس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.