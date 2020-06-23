عمان: يجب منع تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا

دعا وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية في ليبيا مجددا بسبب الأوضاع الدائرة هناك منذ سنوات.وقال وزير الخارجية العماني مساء اليوم إن هناك جهودا عربية من أجل إبعاد الميليشيات عن الأراضي الليبية، وذلك في تصريحات له لقناة "سكاي نيوز" بالعربية.وأكد وزير الخارجية العماني أن هناك جهودا عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين من أجل إنهاء الأزمة سياسيا.وشدد وزير خارجية سلطنة عمان على أن هناك إجماعا على أهمية الحل السياسي في ليبيا ورفض الحل العسكري.وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد في وقت سابق اليوم خلال اجتماع للجامعة العربية بشأن ليبيا، أن نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي ويمثل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي العربي.وحذر وزير الخارجية من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.