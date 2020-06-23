المطران درويش يطالب بإنصاف ضباط دورة 1994 في لبنان

ناشد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب "العمل سريعا على انصاف ضباط دورة "الإنصهار الوطني" الذين تخرجوا عام 1994 في عهد الرئيس اللبناني الراحل الياس الهراوي".وقال بعد استقباله المسؤول عن أمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد: "هولاء الضباط ظلموا بعد مغادرة العماد عون الى فرنسا، والذي عمل بعد انتخابه رئيسا للجمهورية على تعويضهم بمنحهم سنة أقدمية. وكان وزير المال السابق علي حسن خليل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري وقعا مراسيم الترقية الى رتبة عميد لضباط الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، وهي ما زالت في انتظار توقيع فخامة الرئيس، في حين ان وزيرة الدفاع زينة عكر كانت قد وقعت مرسوم الترقية لضباط الجيش وأودعته لدى وزير المال لتوقيعه".