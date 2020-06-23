«المصريين الأحرار» يواصل حملات التعقيم بعزبة النخل (صور)

واصل حزب "المصريين الأحرار" حملات التعقيم والتطهير وتوزيع أدوات الوقاية الصحة من كمامات وكحول وجيل للتعقيم، بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالتواصل المباشر مع المواطنين لتقديم خدمات التعقيم والتوعية للحد من انتشار جائحة كورونا.وقام أبناء الحزب بتعقيم عدد المحال التجارية ومنافذ البيع بشارع ترعة التوفيقية وشارع السلام وبعض شوارع عزبة النخل الغربية، وذلك بحضور اللواء موريس انيس القائم بأعمال أمين المرج، والدكتور ملاك رسمي وكيل لجنة التعليم بالحزب.وباشر أعمال التعقيم ريمون ناجى مدير المركز الإعلامي وبمشاركة محمد اسامة ومجدى طلعت أعضاء الحزب بالمرج، ورصد الحزب خلال جولته شكاوى المواطنين وطلباتهم والتي تمكن من توفير حلول لها على الفور.