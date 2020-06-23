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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفدا الحكومة السودانية والشعبية يستأنفان مفاوضات السلام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:51 م
شمس الدين كباشي
شمس الدين كباشي
أ.ش.أ
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استأنف وفد الحكومة السودانية مفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووفد "الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو"، برئاسة كبير مفاوضي الحركة عمار أمون، مفاوضاتهما بعقد جلسة إجرائية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نائب رئيس آلية الوساطة من جنوب السودان الوزير نيال دينق نيال، لأول مرة بعد تعيينه نائبًا لرئيس آلية الوساطة مؤخرا.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم، أن الطرفين سيواصلان مفاوضاتهما بعد غد الخميس.

وكان وفد الحكومة لمفاوضات السلام قد تلقى أمس دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لعقد جلسة حوار عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

يذكر أن الطرفين كانا قد وقعا إعلان مبادئ وخارطة طريق تحكم عملية التفاوض، في جوبا، التى ترعى محادثات السلام السودانية، فى أكتوبر الماضي تمهيدًا لمناقشة فى القضايا الجوهرية.

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