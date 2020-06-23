رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2511 حالة إصابة جديدة بكورونا فى بيرو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:47 م
كورونا فى بيرو
كورونا فى بيرو
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة في بيرو تسجيل 2511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أقل معدل من الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة في بيرو، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 8223 حالة.

وطبقًا لذلك، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيرو إلى 257 ألفًا، وتشهد العاصمة ليما العدد الأكبر من الحالات المصابة بنسبة 80%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

«الأرصاد» تكشف عن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

إنفوجراف

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندى» بالعربية

الشارقة للفنون تستأنف نشاطها بـ«الفن في زمن القلق» و«الغرفة الماطرة»

صدور الطبعة العربية لرواية «الجدار» عن دار الرافدين

3 معارض جديدة في سلسلة «غرف الفنانين» بمركز «جميل» للفنون