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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تتفاعل مع قرارات الحكومة وتربح 2.7 مليار جنيه

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:44 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى نهاية معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد الأجانب والعرب، على خلفية قرار مجلس الوزراء بخفض عدد ساعات حظر التجوال وبدء عودة الحياه لطبيعتها تدريجيًا.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 582.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لليورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 21. 0%، بما يعادل 22.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13%، بما يعادل 14.5 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1376 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01%، بما يعادل 21.4 نقطة، ليسجل مستوى 2146 نقطة، وسط ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات التي تخطت قيمتها 1.144 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 362.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 41.9 ألف صفقة شراء وبيع.

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