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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني الناظر: 90% من المصابين بكورونا يتم شفاؤهم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:46 ص
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
هدير شعراوي
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن أكثر من 90% من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" يتم شفاؤهم، مضيفا أنه لا داعٍ لتناول دواء مجهولوأن يعرض البعض حياتهم للخطر.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، هي ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون، منوها بأن تناول الفيتامينات بدون استشارة طبيب وبجرعات كبيرة قد يضر أجهزة في الجسم.

وأشار "الناظر"، مفيش أدوية تحمي من ظهور التجاعيد.. ده كلام فاضي"، حيث لا يمكن منع ظهور علامات تقدم السن.

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