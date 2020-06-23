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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البورصة» تدشن جائزة «محسن عادل للثقافة المالية»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:54 ص
محسن عادل
محسن عادل
اكرم عمران
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قررت إدارة البورصة المصرية إطلاق اسم الراحل محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، على الجوائز المتعلقة بكافة الجهود والأنشطة التعليمية الرامية لنشر الوعي والثقافة المالية، وبدء تفعيل المبادرة بمسابقة "محسن عادل للثقافة المالية"، وهي سنوية دشنتها البورصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات العمل والاستثمار في سوق الأوراق المالية، والتي انطلقت في موسمها الأول خلال إجازة عيد الفطر المبارك الماضي.

وشهدت النسخة الأولى من مسابقة محسن عادل للثقافة المالية تفاعلا ملحوظا وإقبالا كبيرا، لترفع إدارة البورصة إجمالي الجوائز إلى 22 جائزة بدلا من 7 جوائز، حرصا على تكريم وتخليد اسم الراحل، انطلاقا من الدور الرائد الذي لعبه في بناء وتشكيل الوعي الاقتصادي والمالي.

من جهته، أعرب محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره الكامل لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات النزاهة خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها، كنائب لرئيس البورصة المصرية ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة داخل سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن الراحل بذل جهودا كثيرة بشديد من التفاني والإخلاص لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.

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