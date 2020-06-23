السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات.. اليوم

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-



ثالثًا: خط بنها بورسعيد



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط



أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقةوأشارت الهيئة إلى أنها تعتذر للمسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.