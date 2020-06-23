306.7 ألف إصابة بكورونا و42.7 ألف وفاة في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في بريطانيا إلى 306 آلاف و761 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 42 ألفًا و731 حالة. بينما تعافى 1322 شخصًا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 20 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في بريطانيا.