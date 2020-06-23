3946 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، عن تسجيلها 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 185 ألفا و34 حالة.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة سجلت 105 حالات وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الوفيات 3695 بينما تماثل للشفاء 73 ألفا و461 حالة.