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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:59 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة خفيفة صباحا ورياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارا ولطيفًا ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارا والرياح معتدلة، ومعتدل ليلا على كليهما، كما يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 36 22
طنطا 35 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 32 21
بلطيم 30 21
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 36 22
بورسعيد 30 21
دمياط 30 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 35 20
السويس 35 22
العريش 33 20
رفح 33 21
راس سدر 35 26
نخل 36 18
نويبع 36 26
طابا 34 26
كاترين 32 20
الطور 37 23
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 40 26
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 40 24
أسيوط 42 24
سوهاج 43 26
قنا 44 28
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
إدفو 45 29
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 44 28
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 27
راس حدربة 34 28

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