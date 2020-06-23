الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة خفيفة صباحا ورياح معتدلة.وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارا ولطيفًا ليلا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارا والرياح معتدلة، ومعتدل ليلا على كليهما، كما يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 23الإسكندرية 27 21وادي النطرون 36 22طنطا 35 23شبين الكوم 36 23دمنهور 32 21بلطيم 30 21مطروح 28 21السلوم 30 20سيوة 36 22بورسعيد 30 21دمياط 30 21الزقازيق 36 22المنصورة 35 22الإسماعيلية 35 20السويس 35 22العريش 33 20رفح 33 21راس سدر 35 26نخل 36 18نويبع 36 26طابا 34 26كاترين 32 20الطور 37 23شرم الشيخ 39 27الغردقة 40 26مرسى علم 38 27الفيوم 37 24بني سويف 38 24المنيا 40 24أسيوط 42 24سوهاج 43 26قنا 44 28الأقصر 45 28أسوان 45 29إدفو 45 29أبو سمبل 43 28الوادي الجديد 44 28شلاتين 39 27أبو رماد 37 28حلايب 35 27راس حدربة 34 28