«الزراعة»: نفحص أى منتج حيوانى وارد منذ بداية «كورونا»

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم تحليل أى منتج حيواني وارد من الخارج منذ بداية ظهور جائحة "كورونا" في العالم، ولا شىء حتى الآن يدعو للقلق، مضيفا: "الأسماك والدواجن واللحوم يتم فحصها بالكامل".وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين: "لا نستطيع أن نقول إننا أوقفنا الاستيراد بالكامل لأننا نستورد كميات لا تذكر، والأهم أننا نقوم بفحص كل المنتجات الواردة للتأكد من خلوها من فيروس كورونا ولدينا معمل حديث جدا لتحليل فيروس كورونا pcr".ونفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، ماتردد عن إصابة الأسماك بفيروس كورونا الحديث، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل بشكل متناسق لخدمة المواطن المصري.