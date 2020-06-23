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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-6-2020

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:45 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 23-6-2020، في المعاملات الصباحية للبنوك المصرية العاملة، حيث يواصل السعر استقراره من خلال متوسط سعر صرف 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-6-2020


واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري على 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل السعر 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وجاء السعر فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل الريال في بنك مصر سعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وحقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بينما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويتم تحديد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية العاملة من خلال آلية العرض والطلب في أسواق الكمال، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.

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