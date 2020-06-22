«اتحاد الشباب» يدعو النقابات والمجتمع الأهلي للوقوف مع الدولة

أكد عبدالعزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل للداخل والخارج بعد افتتاحه قاعدة الجرجوب العسكرية بالنجيلة غربى مرسى مطروح وكلها رسائل تتعلق بالأمن القومى المصرى والعربى واهم القضايا التى تهم وتشغل بال المواطن المصري والمواطن الليبى والمواطن العربى بصفة عامة وتابع عبدالعزيز أن من أهم الرسائل التى وجهها الرئيس هى تلك الرسالة التى رفض فيها التدخل التركي فى ليبيا وحذر فيها من تجاوز مدينة سرت واعتبرها خط احمر بالنسبة لمصر وهذا معناه تدخلها بقواتها واعتبارها فى هذه الحالة تدافع عن الأمن القومى المصرى وعن الأمن القومى الليبى وهما جزء من الأمن القومى العربى.وأكد عبدالعزيز إلى أن رد الرئيس السيسى القوى هو بمثابة رساله الي قواتنا المسلحة للقيام بدورها دفاعا عن الأمن القومى العربى ورسالة تحذير صريحة لكل القوى الخارجية التى تسعى للعبث بأمن ليبيا وأمن مصر.وأشار نائب رئيس الاتحاد أن تلك كلمة الرئيس تضمنت عدة رسائل فرعية منها أيضا أنها بمثابة تحذير لتركيا ولقوات المرتزقة التى نقلتها إلى ليبيا وهى فى نفس الوقت تؤكد خطورة التواجد التركى فى ليبيا والمليشيات الإرهابية على مصر وأمنها القومى.. وشملت أيضا تلك الرسالة أن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجي الغربى جزء من أمن المنطقة العربية خاصة دول الجوار المباشر واضاف عبدالعزيز أن تلك الرسالة المركبة والقوية تؤكد أن مصر بقيادة الرئيس قادرة على مواجهة كل التحديات التى تواجهها فى المنطقة الغربية.ودعا عبدالعزيز سمير جميع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع الأهلى للقيام بدورها فى قيادة الجماهير وتعبئتها للوقوف مع الدولة والرئيس وقواتنا المسلحة وهى تدافع عن الأمن القومى البلاد وتأمين حدودنا الغربية