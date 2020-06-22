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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نقابة الأشراف تثمن قرار السعودية بشأن الحج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:05 م
السيد محمود الشريف،
السيد محمود الشريف،
إسلام نصير
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أشادت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة حج هذا العام الـ1441 هجريًا بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات من المقيمين بالمملكة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن القرار جاء ليخفف عن الأمة الإسلامية آلم المعاناة في ظل هذه الجائحة التي حرمتهم كثيرا من الشعائر الدينية بالمساجد أو الطواف حول الكعبة المشرفة على غرار الأعوام الماضية.

وقالت النقابة في بيانها اليوم، على خلفية قرارات المملكة السعودية، بأن العالم الإسلامي يشهد بالجهود العظيمة للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مثمنة القرار الذي يضاف إلى القرارات الحكيمة والشواهدِ الحية على مستوى حرص المملكة العربية السعودية على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من بداية أزمة تلك الجائحة وامتدادًا إلى احتياطات حج هذا العام، حيث لا تزال خطورة هذه النازلة مهددة للأبدان والأرواح.

واختتمت نقابة الأشراف بيانها بالدعاء لمصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية وسائر البلاد العربية بالأمن والأمان وأن يوفق ولاتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجازي قادة المملكة خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وأن يزيد المملكة العربية السعودية توفيقًا وتسديدًا وهي تضطلع بمسئوليتها على أكمل وجه في خدمة الحرمين الشريفين والسهر على قضايا الأمة الإسلامية ورعاية مصالحها.

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