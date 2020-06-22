«صحة المنوفية»: الصيدلي صاحب العلاج «الخزعبلي» لكورونا لم يتواصل معنا

نفى الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تواصل الصيدلي حاتم جمعة، مٌدعي اكتشاف علاج لفيروس كورونا والمقيم بمركز تلا، مع مديرية الشؤون الصحية، مضيفًا أن الصيدلي يحاول إضفاء صفة شرعية للعلاج الذي يقدمه.وقال الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية، خلال تصريحات صحفية إن الصيدلي مدعي اختراع العقار يحاول أن يضفي شرعية على الدواء موضوع العلاج الذي يتحدث عنه، والذي وصفه حفناوي بـ”الخزعبلي”، مضيفًا أنه قدم النصيحة للدكتور حاتم جمعة، بالذهاب إلى إدارة البحث العلمي في الوزارة، لأن مديرية الشؤون الصحة، ليست جهة إصدار تصاريح لعلاج غير معروف جدواه، مؤكدًا أنه لا يعلم شئ عن تواصل الصيدلي مع البحث العلمي ووزارة الصحة.وكان الدكتور حاتم جمعة الصيدلي الذي يدعي اكتشافة علاج لفيروس كورونا، قد بث فيديو قصير، طمأن فيه متابعيه على حالته، مؤكدًا عدم تعرضه لأي أذى أو ضغوط أو غلق للصيدلية التابعه له، معلنًا تواصله مع كل من مديرية الصحة بالمنوفية، ووزارة الصحة، والبحث العلمي، لوضع العلاج في إطار قانوني.