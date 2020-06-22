«التضامن»: ترحيل حجاج الجمعيات للعام المقبل

أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنه تقرر ترحيل الراغبين من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية للعام المقبل.وقال مساعد وزير التضامن، إنه تم اتخاذ هذا القرار عقب إعلان المملكة العربية السعودية، بقصر حج هذا العام على المقيمين بالمملكة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية الحجاج.وأضاف أن الوزارة سبق وأن قامت بفتح في 23 فبراير الماضي، وتقدم عدد كبير من المواطنين الراغبين في آداء مناسك الحج، إلا أن ظهور فيروس كورونا بمصر حال دون إتمام الوزارة للإجراءات وبالتالي لم تقم بإجراء القرعة الإليكترونية أو تحصيل رسوم الحج.