ماكرون: باريس تدعم مبادرة مصر بشأن ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن بواعث قلق مصر إزاء التوغل التركي في ليبيا مشروعة.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي اليوم، مع نظيره التونسي قيس سعيد، خلال زيارة الأخير لباريس، إن موقف فرنسا سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات تركيا، وذلك وفق قناة "العربية".وشدد ماكرون، على أن أمن منطقة المتوسط مفتاح استقرار لفرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا لن تتسامح على الإطلاق مع دور تركيا في ليبيا.وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت أن حلف الناتو بموت سريري، وذلك تعليقا على تهديد سفن تركية لنظيرتها الفرنسية في البحر المتوسط قبالة ليبيا.من جانبها قالت الخارجية الفرنسية، إن باريس تدعم مبادرة مصر بشأن ليبيا، وتنسق معها لإعادة إطلاق العملية السياسية، مشددة على أن استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك ضرورتان لأمن أوروبا.يأتي ذلك في وقت لاقت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الشعب والقبائل لمواجهة العدوان التركي والجماعات الإرهابية ترحيبا كبيرا لدى الشعب الليبي، فيما قال البرلمان الليبي إنه يستعد للطلب رسميا من مصر دعمها في مواجهة الاعتداءات الخارجية.