رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن إقامة مناسك الحج بأعداد محدودة للمقيمين بالمملكة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:10 م
الملك سلمان
الملك سلمان
طباعة
أعلنت السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل.
نص البيان التالي:
نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

بيان إعلان السعودية إقامة مناسك الحج رغم جائحة كورونا

 
وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.
لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.
‏‎وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.
إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.
نسأل الله -عز وجل- أن يحمي دول العالم أجمع من هذه الجائحة، وأن يحفظ الإنسانية من كل مكروه، إنه على كل شيء قدير.

بيان وزارة الحج والعمرة السعودية عن الحج هذا الموسم



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حقيقة صورة الغش الجماعي بإحدى لجان الثانوية العامة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

نجم الساعة

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«البحث العلمي»: المشروع الوطني للقراءة يتفق مع رؤية مصر 2030

«في ذكرى ألبير قصيري».. تفاصيل علاقته بأشهر كاتب «إباحي» في العالم

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»