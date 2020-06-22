الداخلية تواصل تأمين إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.وقامت مديرية أمن بنى سويف بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة.وفي مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.