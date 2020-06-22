حلا شيحة لـ«الدستور»: أتمنى المشاركة في الجزء الثاني من «هيبتا»

كشفت الفنانة حلا شيحة، حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من الفيلم السينمائي "هيبتا"، وذلك بعد أن ارتبط اسمها بالعمل خلال الفترة الماضية.وقالت حلا، لـ"الدستور"، إنها لا تعلم شيئًا عن الجزء الثاني من "هيبتا"، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة عرضت عليها المشاركة منذ فترة كبيرة، لكن المشروع توقف دون أسباب عن مصير العمل حتى الآن.وأضافت أنها على المستوى الشخصي تتمنى المشاركة في العمل والتعاون مع المخرج هادي الباجوري، مؤكدة أن فيلم "هيبتا" تجربة ستكون ناجحة، خاصة أنه عمل جماعي يضم العديد من النجوم، وحقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في السينمات بمصر وخارجها.وشاركت حلا شيحة، في رمضان الماضي، في مسلسل "خيانة عهد" مع يسرا، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيرًا كبيرًا أثناء عرضه.