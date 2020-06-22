«شعيب»: مدير «توزيع الأسئلة» المصاب بكورونا لم يخالط لجان الامتحانات

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تغيير رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضو 6 مخالطين له للعزل بنزل الشباب، مؤكدا على أن رئيس مركز توزيع أسئلة الامتحانات لم يتعامل مع لجان الامتحانات مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية أمس الأحد.وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه بعد إجراء الكشف الطبي PCR من خلال الأطباء المختصين وتحت إشراف مسئولي صحة مطروح على مسؤول فندق المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه بالكشف العاجل على كافة المخالطين للشخص المصاب ثبت إيجابية إصابة رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيروس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية صباح أمس الأحد لافتا أنه لا يتعامل مع لجان الامتحانات والتي يتم تسليمها الصناديق المعدنية التي تحوي الأسئلة خلال أيام الامتحانات كذلك ليس له أي تعامل مع الطلاب واوراق الأسئلة والاجابات.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه بناء على ذلك وعلى ضوء ما حدث قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استبعاد كافة المخالطين لرئيس مركز التوزيع وعددهم ٦ أشخاص وعزلهم منزليا تحت إشراف مديرية صحة مطروح مع توافر كافة المتطلبات الحياتية اليومية لهم متمنيا الشفاء العاجل لجميع المرضي.