تجديد حبس مسجل خطر لسرقة الدراجات الناري بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الإثنين، تجديد حبس مسجل خطر، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.تعود الواقعة بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفاده تمكن وحدة المباحث من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.واعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.