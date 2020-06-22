رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر لسرقة الدراجات الناري بحدائق القبة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:36 م
حبس مسجل
حبس مسجل
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الإثنين، تجديد حبس مسجل خطر، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

تعود الواقعة بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفاده تمكن وحدة المباحث من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

واعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

«الخارجية» تعلق على اتهامات إثيوبيا بالهروب من التفاوض

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

«التموين» تكشف حقيقة تشغيل 235 مركزًا متطورًا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أدوية تؤثر على هرموناتك

مستويات الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تنخفض بسرعة

تجارب بريطانية تظهر إمكانية علاج سرطانات قاتلة خلال أسبوع

محاولات بريطانية لعلاج السرطان خلال أسبوع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فؤاد راتب
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
المزيد

الثقافة

حِكم وأقوال فلسفية في «مسامَرات بجوار الموقد» الصادر عن مؤسّسة الفكر العربي

الشارقة للفنون وحبيبى كولكتيف تختمان سلسلة عروضهما بـ «سيدة البحر»

«هيئة الكتاب» توفر سلسلة «ما» مجانًا

«1000 كاتب» تدعم القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومى المصرى