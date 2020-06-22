تركيا: إيداع 19 طالبًا الحجر الصحي بسبب كورونا

قال رئيس فرع نقابة العاملين في القطاع التعليمي بمدينة مانيسا التركية، إسماعيل شانار، إنه تم إدخال 19 طالبًا الحجر الصحي في المدينة، بعدما حضر أحد الطلاب اختبارًا وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته جريدة «بيرغون».وتابعت الصحيفة: لقد ذهب الطالب التركي لاختبار التأهيل لمرحلة الثانوية، بالرغم من إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ التدابير اللازمة، ولكن خلال الاختبار تدهورت حالته الصحية، مما دفع المسئولين إلى نقله إلى غرفة منفصلة، بينما كان يخالط الطالب المصاب قبل وضعه في غرفة منفصلة 19 طالبًا آخرين، تم وضعهم في الحجر الصحي أيضًا.وبعد الاختبار تدافع الأهالي لرؤية أبنائهم الذين تم وضعهم في الحجر، ولكن قوبل طلبهم بالرفض، فيما قال أحد أولياء الأمور إن الطبيب المناوب قال لهم: "في حالة رفضكم التوقيع على هذه المستندات فإنكم ستدفعون غرامة بقدر 3300 ليرة".