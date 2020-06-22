إدوارد وابنته ضيفا عمرو الليثي في «واحد من الناس».. الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة الليلة الإثنين، الفنان "إدوارد" وابنته "ماريا".ومن المنتظر أن يتحدث الفنان عن جانب من حياته الشخصية، وأهم الأعمال التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة.وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف البرنامج مجموعة من أصحاب القدرات الخارقة، وستتم إذاعة "عرض غريب ومثير يحبس الأنفاس".يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يذاع في التاسعة والنصف مساءً، على شاشة قناة "النهار".