رئيس جامعة أسيوط يسلم رئاسة مجلس كلية الطب لعميدها الجديد

شارك الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فى اجتماع مجلس كلية الطب والذي شهد تسليم رئاسة المجلس للدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والذى صدر له قرارًا جمهوريا مؤخرا بتولى منصبه الجديد.ووجه رئيس جامعة أسيوط الشكر لكافة قيادات مستشفيات أسيوط الجامعية ممن عاونوه خلال الفترة الماضية وعملوا بكل إخلاص وتفاني، من أجل الوفاء بالمسؤولية فى تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على مختلف الأقسام، والارتقاء بحجم وامكانيات المنظومة الطبية التي تسخرها الجامعة لخدمة أهالي الصعيد.من جانبه أشاد الدكتور علاء عطية، العميد الجديد لكلية الطب، بعمل وجهد الدكتور طارق الجمال والذى انعكس أثره فى مختلف ملامح التطوير والتقدم التي أصبحت تميز مستشفيات الجامعة، ونجاحه المتميز فى تنفيذ عدد من المشروعات الصحية الهامة والحيوية داخل مختلف الأقسام الطبية مما شكلت طفرة فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة مثل دعم ورعاية برامج زراعة الكبد والكلى وانشاء معمل الدم المركزي ووحدة جهاز "pet-ct" للكشف عن الخلايا السرطانية، وإنشاء وتجهيز أكبر مستشفى الإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية والمقرر تشغيلها خلال العام الجارى، متمنيا منه استمرار دعمه ورعايته بما يمكن استمرار تقدم كلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية.