إصابات كورونا في أمريكا الجنوبية تتخطى المليوني شخص

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في قارة أمريكا الجنوبية تخطى حاجز المليوني شخص.وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن البرازيل تشهد العدد الأكبر من الحالات المصابة في القارة بواقع مليون و83 ألفًا و341 شخصا، تليها بيرو بـ 251 ألفًا و338 حالة.وأضافت الجامعة أن أقل عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة أمريكا الجنوبية تشهده بوليفيا التي وصل العدد الإجمالي فيها إلى 24 ألفًا و388.