نيوزيلندا تجمد 90 مليون دولار مرتبطة بشركة تعمل في العملات المشفرة

جمدت الشرطة النيوزيلندية 140 مليون دولار نيوزيلندي (90 مليون دولار) من الأموال التي يعتقد أنها مرتبطة بشركة تعمل في مجال العملات المشفرة، تم اتهام مالكها بغسل الأموال.وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر في بيان له اليوم الاثنين، إن الأموال مرتبطة بشركة "كانتون بيزنس كوربوريشن"، ومالكها ألكسندر فينيك، الذي كان يحتفظ بأموال في شركة نيوزيلندية.وكانت كانتون ومالكها يديران في السابق منصة "بي تي سي - إي" لتبادل العملات المشفرة.