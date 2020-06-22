1643 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الإثنين، عن تسجيلها 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 181 ألفا و88 حالة.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة سجلت 35 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3590 بينما تماثل للشفاء 71 ألفا و458 حالة.