أبناء مصر بالخارج يؤكدون دعم القيادة السياسية لحماية الدولة

أصدر الاتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج، برئاسة الدكتور محمد الجمل، بيانا بالتزامن مع التطورات الأخيرة في الملف الليبى وملف سد النهضة والتحديات التى تواجه مصر، معلنًا الدعم الكامل للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري.وقال الاتحاد، في بيانه، "نحن أبناء الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، وإن ابتعدت أجسادنا فتظل قلوبنا وعقولنا معلقة بتراب هذا الوطن، ونحن إذ ندرك حجم الأخطار والتحديات التى تواجه الدولة المصرية قيادة وشعبا على جبهات عدة وأساليب شتى من أعداء أفزعهم ما تشهده مصر من نهضة على كافة المستويات والأصعدة، في ظل قيادة رشيدة حكيمة شهد لها القاصى والدانى أنها في طريقها إلى إعادة مصر إلى صدارة المشهد العربى والإقليمى".وأضاف البيان: "بناءً على ذلك نؤكد على ثقتنا الكاملة فيما تتخذه القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى من إجراءات وقرارات من شأنها حماية الوطن وصون مقدراته ومكتسباته".كما أكد الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج أنه في مقدمة الصفوف لدعم الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، بكل ما تملك من قدرات على دعم الموقف المصرى الرسمى، وشرح أبعاده للرأى العام في البلدان التى يحيا بها أبناء الجالية، ليكونوا بذلك سفراء غير رسميين للدولة المصرية، مدافعين عن مواقفها الرسمية وضاحدين لكل الافتراءات التى تساق ضدها.وجدد الاتحاد ثقته الكاملة في قدرة قواتنا المسلحة على دحر أى عدوان أو تهديد للأمن القومى المصرى سواء داخل الحدود أو خارجها، بما وصلت إليه من جاهزية وقدرات قتالية وتسليحية في الأعوام الأخيرة جعلتها تصنف كواحدة من أقوى الجيوش بالعالم وهو ما نفخر به دائما وأبدًا.