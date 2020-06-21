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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«فتح»: الاحتلال يتحمل مسئولية الضفة كاملة حال تنفيذ مخطط الضم

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:35 م
حسين الشيخ
حسين الشيخ
سارة الشلقاني
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قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، إن الحركة أبلغت الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سيتم حل السلطة حال تطبيق مخطط فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

وأوضح في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن إصرار الاحتلال بتطبيق مخططه يعني أنه سيتحمل جميع مسئوليات الضفة الغربية بما فيها الأمن والتعليم والصحة، قائلا إنه قرار لا رجعة فيه لدى السلطة الفلسطينية.

وأكد، اليوم الأحد، أن الأوضاع ستعود إلى ما قبل إبرام اتفاقية أوسلو.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الإدارة الأمريكية ستعقد اجتماعات داخلية، خلال الأسبوع الجاري، تحديدا غدا الإثنين أو بعد غد الثلاثاء، لمناقشة ملف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار.

وأوضحت المصادر أن المناقشات ستكون حاسمة حول مدى إمكانية منح تل أبيب الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها بفرض السيادة وفق الموعد الذي حدده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول يوليو المقبل.

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