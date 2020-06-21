«وجدنا توابل».. «صيادلة المنوفية»: طبيب تلا حشد الأهالى للاعتداء على المفتشين

قال الدكتور ناصر أبوحسين، مدير عام إدارة الصيادلة بالمنوفية، إن الطبيب المدعى بالتوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا، من خلال بعض الأعشاب، حشد المواطنين للاعتداء على المفتشين حال مجيئهم إلى صيدليته.وأضاف "أبوحسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطبيب الذي يمارس عمله بمركز تلا لم يحصل على أي تراخيص تجاه ما يقوم بها، موضحًا أن ما فعله عبث كونه جمع بعض الأعشاب المعلومة وغير المعلومة ووضعها فى "كيس"، ويبيعها للمواطنين بـ"500 جنيه".وتابع: "وجدنا مجموعة من التوابل لها رائحة توم لا تستطيع تحديدها وعندما نسأله عنها لا يجيب"، مشددًا على أن هذا الطبيب يوجد العديد من الشكاوى قدمت في حقه.