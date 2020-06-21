145 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الأحد، وحالة وفاة واحدة.وأعلنت صحة الاحتلال ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 20734 مصابا، والوفيات 306، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وطالبت المستشفيات بضرورة الاستعداد للموجة الثانية من تفشي كورونا، والتي ستكون أكثر شراسة من بداية انتشاره.وأعلن مركز المعلومات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي "آمان"، أمس السبت، أن تل أبيب دخلت الموجة الثانية لكورونا، مؤكدا أن ارتفاع معدل الإصابات اليومي حاليا يعد المرحلة الأولى منها.وحذرت "آمان" من أن استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات سينتج عنه إجراءات صعبة بالإغلاق الشامل، موضحة أنه خلال شهر سيكون المعدل اليومي للإصابة بكورونا نحو ألف حالة، وستصل الوفيات إلى المئات.