خلطة بـ500 جنيه.. تفاصيل تشميع صيدلية تبيع علاجًا وهميًا لـ كورونا

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية، تفاصيل غلق وتشميع صيدلية تبيع للمواطنين علاجًا وهميًا لفيروس كورونا.وقال العجيزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، إنه تم تداول أكثر من فيديو لصيدلي يبيع خلطة يقال إنها من الأعشاب لعلاج مرضى الكورونا، موضحًا أنه تم إبلاغ التفتيش الصيدلي، وتم إغلاق الصيدلية وتشميعها فورًا.وأوضح أن هذه الخلطة تُباع بـ500 جنيه، لافتًا إلى أنه تم تحويل الأحراز لتحليلها، ومعرفة مكوناتها، فضلًا عن ضبط الصيدلي.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.