شكري: مصر تدافع عن أمنها ومصالحها ولديها القدرة على ذلك

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا وإنهاء الصراع، كما أن مصر تدافع عن أمنها ومصالحها ولديها القدرة على ذلك.وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة المصرية ليست معتدية، وإنما هي لحماية الأمن المصري والعربي، وتضطلع مصر بهذه المهمة للدفاع عن المقدرات العربية والليبية".ولفت إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يتيح للدولة الدفاع عن نفسها وحماية مصالح شعبها، وهناك توافق عربي للتصدي له، ورغبة من دول جوار ليبيا على إنهاء الصراع.وأوضح شكري، أن تصريحات فايز السراج لا تتسق مع المجتمع الدولي وانخراط الجميع لإيجاد الحل، مردفا: "مصر تسعى لإنهاء الصراع بحل ليبي ليبي".وكان السراج، اعتبر أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدخل في الشأن الليبي.