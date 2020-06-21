وفاة «ماما سناء» تحيل 3 أطباء بينهم مدير مستشفى مبرة كفر الدوار للنيابة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى، للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بعد وَفاة "سناء عبد الحميد النجار، أرملة، 65 سنة" الشهيرة بـ"ماما سناء"، يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري بالمستشفى نتيجة للإهمال وسوء التعامل (طبقا لشكوى نجلها).

يأتى ذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة في واقعة وفاة المريضة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها ولردع أى مسئول يتجاوز تجاه أى مواطن.كما أمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم تجاههم ومحاسبة أى مسئول يثبت تقصيره.وتقدم محافظ البحيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وذويها، داعيا أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تخاذل أو تقاعس وإهمال عن أداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على أرض المحافظة حتى غير التابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت أي مهمل أو مقصر بها من العقاب.