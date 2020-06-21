«عزب»: مناهج الأزهر هي الحارس الأمين على العقيدة

أكد الدكتور عبد الله محي عزب أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف بمناهجه التي استقاها من القرآن والسنة عمل على حماية العقيدة الإسلامية من كل تشويه، حيث وضح خلال محاضرته لأئمة وعلماء الصومال عبر الفيديوكونفراس ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن التعريف بعلم العقيدة هو المدخل لدراسة الفرق الكلامية المختلفة، كما ألقي الضوء علي مناهج العقيدة الإسلامية والقضايا الفقهية عند الأشاعرة والماتردية.وأشار «عزب» لجهود علماء الأشاعرة في الرد على الفرق المختلفة، باعتبار أن الفكر الأشاعري يمثل الفكر الوسطي المعتدل.وقال إن الأزهر الشريف يتبني هذا الفكر الوسطي وأن رسالته الحقيقية هي التعريف بعلوم الشرع الحنيف الذي يعد صمام الأمان للمجتمعات.وطالب علماء الصومال أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم ورسل هداية لهذا الدين الذي بنيت قواعده علي السماحة واليسر.كما أشار لضرورة العمل على توحيد الصف وعدم الفرقة حتى تعيش المجتمعات في أمن وسلام.