رجائي عطية يعلن تشكيل «مجلس المحامين»

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب لنقابة المحامين بعد الاجتماع الذي تمَّ اليوم الأحد بمقر نقابة المحامين.وضم التشكيل كل من محمود الداخلي وحسين الجمال وأبو بكر الضوة وأسامة سلمان في الأمانة العامة، والوكلاء: محب المكاوي وعمر هريدي ومجدي سخي ويحيى التوني.وتولى أمانة الصندوق كلًا من عبدالمجيد هارون وسيد عبدالغني.وتوافد العشرات من المحامين منذ قليل على مبنى نقابة المحامين، استعدادًا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة بدعوة من رجائي عطية النقيب.وحضر إلى مقر النقابة محامون من طرفي مجموعة رجائي عطية النقيب الحالي، وكذلك مجموعة سامح عاشور النقيب السابق.