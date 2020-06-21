رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنسبة حضور 98%.. محافظ بني سويف: انتهاء أول يوم امتحانات الثانوية العامة بلا مشاكل

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:24 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف محمد حفيظ
طباعة
اطمئن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة في أول أيامها والتي بدأت بمادة اللغة العربية للقسمين العلمي والأدبي، حيث تقدم للامتحانات 16221 طالبا وطالبة حضر منهم 15990 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه بحسب التقرير الوارد من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم في هذا الِشأن، فقد سار أول يوم للامتحانات في أجواء مناسبة حيث بلغت نسبة الحضور 98% في 51 لجنة، فيما بلغت نسبة الحضور في لجنة المكفوفين 100%، وهي لجنة واحدة على مستوى المحافظة.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأول للامتحان مر بدون مشاكل وأن أسئلة اللغة العربية كانت في متناول الطلبة، إذ لم تسجل غرفة العمليات شكاوى متعلقة بصعوبة الأسئلة أو الوضع الصحي للطلبة أو المراقبين.

جرى الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات والتي تمثلت في تنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم والتزام الطلبة والعاملين باللجان بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه والأحذية والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، فضلا عن سلاسة أعمال تسليم وتسلم أوراق الامتحانات وكراسات الإجابات.

وأضافت أنه تم تسليم بوكليت مواد (التربية الدينية، الإحصاء، الاقتصاد) للطلاب وهي المواد التي لا تضاف إلى المجموع، مطالبة بسرعة استيفاء الإجابات عليها وتسليمها في موعد أقصاه 2 يوليو المقبل، مناشدة أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة توفيرا للوقت والجهد في عملية تنظيم الدخول وتجنبا لمحاولة استخدام تلك الهواتف في أعمال غش، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، مؤكدة أنه طبقا للقانون من يضبط محاولا الغش يُحرم من دخول الامتحان لمدة عامين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

مريضة تنقل كورونا لـ16 بمستشفى كفر الشيخ العام.. والمدير: لم أكن أعلم

حقيقة تسريب ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2020

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

الصور

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

الأكثر قراءة

محمد الباز ينضم لشبكة تليفزيون «النهار»

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

مدبولى: تكليفات من السيسى بتوفير الأدوية.. ولا داعى لتخزينها

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

كندا تبتكر روبوتات تساعد في إعادة المصابين

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

«75 سنة نصر».. كتاب جديد عن «المصرية الروسية للثقافة والعلوم»

«التشكيليين» تحصد التقديرية والتفوق و3 تشجيعية من جوائز الدولة

«رؤية» تطرح النسخة العربية من كتاب «النقد والأيديولوجية»

مجلة «الفيلم» تحتفل بـ«خمس سنوات في ثقافة السينما»