بنسبة حضور 98%.. محافظ بني سويف: انتهاء أول يوم امتحانات الثانوية العامة بلا مشاكل

اطمئن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة في أول أيامها والتي بدأت بمادة اللغة العربية للقسمين العلمي والأدبي، حيث تقدم للامتحانات 16221 طالبا وطالبة حضر منهم 15990 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه بحسب التقرير الوارد من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم في هذا الِشأن، فقد سار أول يوم للامتحانات في أجواء مناسبة حيث بلغت نسبة الحضور 98% في 51 لجنة، فيما بلغت نسبة الحضور في لجنة المكفوفين 100%، وهي لجنة واحدة على مستوى المحافظة.وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأول للامتحان مر بدون مشاكل وأن أسئلة اللغة العربية كانت في متناول الطلبة، إذ لم تسجل غرفة العمليات شكاوى متعلقة بصعوبة الأسئلة أو الوضع الصحي للطلبة أو المراقبين.جرى الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات والتي تمثلت في تنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم والتزام الطلبة والعاملين باللجان بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه والأحذية والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، فضلا عن سلاسة أعمال تسليم وتسلم أوراق الامتحانات وكراسات الإجابات.وأضافت أنه تم تسليم بوكليت مواد (التربية الدينية، الإحصاء، الاقتصاد) للطلاب وهي المواد التي لا تضاف إلى المجموع، مطالبة بسرعة استيفاء الإجابات عليها وتسليمها في موعد أقصاه 2 يوليو المقبل، مناشدة أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة توفيرا للوقت والجهد في عملية تنظيم الدخول وتجنبا لمحاولة استخدام تلك الهواتف في أعمال غش، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، مؤكدة أنه طبقا للقانون من يضبط محاولا الغش يُحرم من دخول الامتحان لمدة عامين.